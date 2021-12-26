«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

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«Челси» переиграл в гостях «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Вилла Парк», завершилась со счётом 3:1 в пользу лондонской команды.

В составе «Челси» два мяча с пенальти забил Жоржиньо (34-я и 90-я минуты). Также отличился Ромелу Лукаку (56-я). У «Астон Виллы» мяч забил Рис Джеймс (28-я).

«Челси» (41 очко) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (47).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» крупно победил «Лестер» в матче с девятью голами.

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