«Челси» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Челси» переиграл в гостях «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Вилла Парк», завершилась со счётом 3:1 в пользу лондонской команды.

В составе «Челси» два мяча с пенальти забил Жоржиньо (34-я и 90-я минуты). Также отличился Ромелу Лукаку (56-я). У «Астон Виллы» мяч забил Рис Джеймс (28-я).

«Челси» (41 очко) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (47).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» крупно победил «Лестер» в матче с девятью голами.