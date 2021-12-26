«Манчестер Сити» крупно победил «Лестер» в матче с девятью голами

В 19-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Лестером».

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забивали Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг (дважды) и Аймерик Ляпорт. У гостей отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо.

«Манчестер Сити» набрал 47 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. У «Лестера» 22 очка и девятая позиция.

Ранее сообщалось, что Торрес станет игроком «Барселоны».