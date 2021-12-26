Червиченко: Миранчук мог бы перейти в «Спартак»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно мог бы пополнить ряды красно-белых.
Червиченко: Миранчук мог бы перейти в «Спартак»
  • Legion-Media

«У нас есть клуб с нестабильной трансферной политикой — «Спартак». Может быть, туда. Они могут платить невменяемую зарплату, для них не так важны качество и позиция игрока, лишь бы имя какое-то популярное было», — цитирует Червиченко Betonmobile.

При этом он подчеркнул, что Миранчук по разным причинам не нужен петербургскому «Зениту» и столичному «Локомотиву».

26-летний футболист сборной России сыграл за «Аталанту» в 12 матчах в нынешнем сезоне, отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Миранчук вызывает повышенный интерес у клубов итальянской Серии А.

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