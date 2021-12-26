Форвард «Наполи» Руис заболел коронавирусом

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

25-летний испанец заболел коронавирусом. Футболист был помещён на карантин у себя на родине, сообщает пресс-служба клуба из Неаполя в Twitter.

📌 Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/3oWIaT4yL2 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 26, 2021

Уточняется, что Руис был вакцинирован, болезнь протекает без осложнений.

«Наполи» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (46 очков).

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вызывает повышенный интерес у клубов итальянской Серии А.