Форвард «Наполи» Руис заболел коронавирусом

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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Форвард «Наполи» Руис заболел коронавирусом
  • AP

25-летний испанец заболел коронавирусом. Футболист был помещён на карантин у себя на родине, сообщает пресс-служба клуба из Неаполя в Twitter.

Уточняется, что Руис был вакцинирован, болезнь протекает без осложнений.

«Наполи» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (46 очков).

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вызывает повышенный интерес у клубов итальянской Серии А.

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