Форвард «Наполи» Руис заболел коронавирусом
- AP
25-летний испанец заболел коронавирусом. Футболист был помещён на карантин у себя на родине, сообщает пресс-служба клуба из Неаполя в Twitter.
📌 Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/3oWIaT4yL2— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 26, 2021
Уточняется, что Руис был вакцинирован, болезнь протекает без осложнений.
«Наполи» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Лидирует в чемпионате Италии «Интер» (46 очков).
Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вызывает повышенный интерес у клубов итальянской Серии А.