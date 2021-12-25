Мишина призналась, что целью их дуэта с Галлямовым было попадание в тройку лучших на ЧР

Анастасия Мишина, которая в дуэте с Александром Галлямовым победила в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России, рассказала, какие цели ставили перед собой фигуристы перед стартом турнира.

«Прокат прошёл хорошо. Было несколько сложнее настраиваться, чем на короткую программу. Была ответственность от результата. Мы знали, что ребята откатали чисто и получили высокие оценки. Понимали, что наша ошибка может повлиять очень сильно. Настраивались кататься так, как мы умеем, не думая об оценках. Мы довольны. Какой была цель на чемпионат России? Целью было попасть в тройку. Эта задача — дело принципа. Мы уже участвовали в четырёх чемпионатах, я со своим предыдущим партнёром Владиславом — ещё в нескольких, однако мы никогда не были в тройке, на пьедестале. Так что целью было попасть в тройку, а победить вообще очень приятно», — цитирует Мишину Sport24.

За свой прокат Мишина и Галлямов получили 160,00 балла и 243,74 в сумме, опередив Александру Бойкову и Дмитрия Козловского (239,87), занявших второе место. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Их оценка — 149,52 за прокат и 228,20 в сумме.

Ранее Тарасова высказалась о победе Мишиной и Галлямова на ЧР.