Михайлов: чтобы победить на МЧМ, Россия должна играть в пять человек

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился своими ожиданиями от выступления сборной России на молодёжном чемпионате мира-2022.
Михайлов: чтобы победить на МЧМ, Россия должна играть в пять человек
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«Я не гадалка, просто хочу пожелать нашим ребятам удачи, чтобы они заняли первое место. Мне удалось посмотреть матч против канадцев, наши мне очень понравились. Что же касается первого периода, то в жизни всё бывает, а потом наши собрались и выиграли вчистую второй период. Могли и больше забить. Думаю, в первом периоде ребята просто не разобрались. Если же говорить о Матвее Мичкове, один игрок не выигрывает чемпионат мира. Он забивной, и дай бог, чтоб забрасывал ещё. Но, чтобы победить мы должны играть в пять человек. Я согласен с тем, что Мичков — это лидер нашей команды, и пускай он забивает побольше», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее Жамнов оценил шансы сборной России на МЧМ-2022.

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