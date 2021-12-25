Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России в соревновании танцевальных пар.

«Прежде всего, мне хочется сказать большое спасибо болельщикам за сумасшедшую поддержку! Мы безмерно благодарны нашей большой команде! Спасибо вам», — написала в своём Instagram Степанова.

Степанова в паре с Иваном Букиным во второй раз подряд победили на чемпионате России. На соревнованиях в Санкт-Петербурге дуэт набрал 223,37 балла по сумме двух программ.

Ранее Степанова и Букин высказались о золотых медалях ЧР-2021.