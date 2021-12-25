Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России

Короткая ссылка
Фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России в соревновании танцевальных пар.
Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России
  • Legion-Media

«Прежде всего, мне хочется сказать большое спасибо болельщикам за сумасшедшую поддержку! Мы безмерно благодарны нашей большой команде! Спасибо вам», — написала в своём Instagram Степанова.

Степанова в паре с Иваном Букиным во второй раз подряд победили на чемпионате России. На соревнованиях в Санкт-Петербурге дуэт набрал 223,37 балла по сумме двух программ.

Ранее Степанова и Букин высказались о золотых медалях ЧР-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить