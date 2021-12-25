Власов победил бывшего временного чемпиона мира Валеру

Короткая ссылка
Российский боксёр Максим Власов победил доминиканца Феликса Валеру в поединке за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.
Власов победил бывшего временного чемпиона мира Валеру
  • РИА Новости

Боксёрский поединок, прошедший в Москве, продлился десять раундов. Власов одержал победу решением судей. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона EPB.

На счету у российского боксёра 46 побед при четырёх поражениях. В то время как Валера потерпел пятое поражение при 19 выигрышах.

Напомним, что в апреле 2021 года Власов проиграл американцу Джо Смиту — младшему в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.

Ранее Агрба победил Петрова и завоевал титул IBF European.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить