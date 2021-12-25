Власов победил бывшего временного чемпиона мира Валеру

Российский боксёр Максим Власов победил доминиканца Феликса Валеру в поединке за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг.

Боксёрский поединок, прошедший в Москве, продлился десять раундов. Власов одержал победу решением судей. Таким образом, россиянин защитил титул чемпиона EPB.

На счету у российского боксёра 46 побед при четырёх поражениях. В то время как Валера потерпел пятое поражение при 19 выигрышах.

Напомним, что в апреле 2021 года Власов проиграл американцу Джо Смиту — младшему в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.

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