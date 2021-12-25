Моуринью может возглавить сборную Нигерии

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Нигерии.

«Были разговоры с Моуринью. Я не буду говорить вам, что мы не разговаривали, потому что между нами был диалог», — цитирует президента Нигерийской федерации футбола Амаджу Пинника Thisnigeria.

Напомним, что в настоящий момент португальский специалист работает в «Роме». По итогам 19 туров Серии А команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

До римского клуба Моуринью возглавлял «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Порту».

Ранее мэр Казани заявил, что «Рубин» может стать чемпионом со Слуцким при хорошем финансировании.

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