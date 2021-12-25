Мэр Казани уверен, что «Рубин» может стать чемпионом со Слуцким при хорошем финансировании

Короткая ссылка
Бывший президент «Рубина», а ныне мэр Казани, Ильсур Метшин высказался о работе главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Мэр Казани уверен, что «Рубин» может стать чемпионом со Слуцким при хорошем финансировании

«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду», — цитирует Метшина ТАСС.

По его мнению, клубу из столицы Татарстана не хватает только денег, чтобы быть в достаточной степени конкурентоспособным с грандами российского футбола. Мэр считает, что по сравнению с ними у «Рубина» небольшой бюджет.

«Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», — добавил Метшин.

В текущем сезоне «Рубин» занимает десятое место после 18 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в ближайшее время подпишет контракт с футболистом «Спартака» Александром Ломовицким.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить