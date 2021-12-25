Мэр Казани уверен, что «Рубин» может стать чемпионом со Слуцким при хорошем финансировании

Бывший президент «Рубина», а ныне мэр Казани, Ильсур Метшин высказался о работе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов — великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду», — цитирует Метшина ТАСС.

По его мнению, клубу из столицы Татарстана не хватает только денег, чтобы быть в достаточной степени конкурентоспособным с грандами российского футбола. Мэр считает, что по сравнению с ними у «Рубина» небольшой бюджет.

«Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база — великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», — добавил Метшин.

В текущем сезоне «Рубин» занимает десятое место после 18 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в ближайшее время подпишет контракт с футболистом «Спартака» Александром Ломовицким.