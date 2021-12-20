СЭ: «Рубин» на неделе подпишет контракт с футболистом «Спартака» Ломовицким

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий в ближайшее время станет футболистом казанского «Рубина».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы уже согласовали детали трансфера, и 23-летний игрок подпишет контракт с казанцами уже на этой неделе. «Рубин» заплатит за него красно-белым €1,5 млн.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он провёл за команду в этом сезоне 21 матч во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее агент опроверг интерес «Спартака» к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону.