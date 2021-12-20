СЭ: «Рубин» на неделе подпишет контракт с футболистом «Спартака» Ломовицким

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий в ближайшее время станет футболистом казанского «Рубина».
СЭ: «Рубин» на неделе подпишет контракт с футболистом «Спартака» Ломовицким
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы уже согласовали детали трансфера, и 23-летний игрок подпишет контракт с казанцами уже на этой неделе. «Рубин» заплатит за него красно-белым €1,5 млн.

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». Он провёл за команду в этом сезоне 21 матч во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее агент опроверг интерес «Спартака» к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить