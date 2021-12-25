Орлов уверен, что Дзюба больше не нужен «Зениту»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Орлов уверен, что Дзюба больше не нужен «Зениту»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нужно ли продлевать с Дзюбой контракт? Он уже не нужен «Зениту». Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб. Его время уходит», — приводит слова Орлова «Матч ТВ»

В этом сезоне 33-летний форвард провёл 24 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв выразил надежду на прекращение конфликта Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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