Орлов уверен, что Дзюба больше не нужен «Зениту»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Нужно ли продлевать с Дзюбой контракт? Он уже не нужен «Зениту». Нужно выпускать молодых на это место. Он несостоятельный в Лиге чемпионов, на которую равняется клуб. Его время уходит», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

В этом сезоне 33-летний форвард провёл 24 матча, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв выразил надежду на прекращение конфликта Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.