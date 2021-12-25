Левандовски признан футболистом года по версии The Guardian

Нападающий немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски второй год подряд признан лучшим футболистом мира по версии The Guardian.

Reuters

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Как сообщается на сайте издания, рейтинг был составлен по итогам голосования 219 экспертов. Левандовски набрал 8481 очко. Второе место занял форвард французского ПСЖ и национальной команды Аргентины Лионель Месси (7830), а тройку лучших замкнул нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах (7589). Ранее сообщалось, что Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера за календарный год.