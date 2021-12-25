Тарасова отреагировала на серебро дочери Тутберидзе и Смолкина на чемпионате России
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо», — цитирует Тарасову ТАСС.
Диана Дэвис — дочь известного специалиста Этери Тутберидзе, а Глеб Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.
Они набрали 207,70 балла и заняли второе место по итогам соревнований.
Тарасова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина, которые стали чемпионами России в танцах на льду.