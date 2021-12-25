Тарасова отреагировала на серебро дочери Тутберидзе и Смолкина на чемпионате России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о серебряных медалях Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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«Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо», — цитирует Тарасову ТАСС. Диана Дэвис — дочь известного специалиста Этери Тутберидзе, а Глеб Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина. Они набрали 207,70 балла и заняли второе место по итогам соревнований. Тарасова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина, которые стали чемпионами России в танцах на льду.