Тарасова отреагировала на серебро дочери Тутберидзе и Смолкина на чемпионате России

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о серебряных медалях Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Тарасова отреагировала на серебро дочери Тутберидзе и Смолкина на чемпионате России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что касается Дэвис и Смолкина, то они весь сезон идут хорошо», — цитирует Тарасову ТАСС.

Диана Дэвис — дочь известного специалиста Этери Тутберидзе, а Глеб Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

Они набрали 207,70 балла и заняли второе место по итогам соревнований.

Тарасова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина, которые стали чемпионами России в танцах на льду.

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