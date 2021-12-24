Агрба победил Петрова и завоевал титул IBF European
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26-летний боксёр победил бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира техническим нокаутом в третьем раунде.
На счету Агрбы — семь побед (четыре — нокаутом) в семи поединках.
У 38-летнего Петрова — 42 победы (23 — нокаутом) и семь поражений.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, сравнил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.