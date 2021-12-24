Агрба победил Петрова и завоевал титул IBF European

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Россиянин Харитон Агрба одержал победу над своим соотечественником Петром Петровым и завоевал титул чемпиона Европы по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг.
Агрба победил Петрова и завоевал титул IBF European
  • © rusboxing.ru

26-летний боксёр победил бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету Агрбы — семь побед (четыре — нокаутом) в семи поединках.

У 38-летнего Петрова — 42 победы (23 — нокаутом) и семь поражений.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, сравнил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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