Ягудин: никакая любовь судей не поможет Коляде, если он не вкладывает характер

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил короткую программу Михаила Коляды на чемпионате России.

«Проблема в голове, в психологии, в том, что он может, и в том, чего он так и не делает. Олимпиада может пройти мимо, всё решается здесь и сейчас, никакая любовь судей тебе не поможет, если ты сам в это не вкладываешь характер», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также отметил, что некоторых элементов может не хватить Коляде для отбора на Олимпиаду. По мнению Ягудина, фигурист должен включать четверной лутц.

По итогам короткой программы фигурист занимает пятое место в чемпионате России. Лидером соревнований является Евгений Семененко. Турнир — это отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Гончаренко заявила, что высокие оценки сослужили Коляде медвежью услугу.