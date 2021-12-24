Гончаренко: высокие оценки сослужили Коляде медвежью услугу
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«Зачастую его хорошо оценивают в силу его компетентности. Такие высокие оценки сослужили ему медвежью услугу. Ему никто ничего не должен, он должен сам доказать, что он спортсмен», — цитирует Гончаренко РИА Новости.
Она надеется, что Коляда выйдет на произвольную программу более злым и настойчивым, сумеет совладать с нервами.
По итогам короткой программы фигурист занимает пятое место в чемпионате России. Лидером соревнований является Евгений Семененко.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы выступят в Красноярске с показательными номерами после ОИ-2022.