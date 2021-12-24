Американский журналист: Загитова — ленивая, Медведева — толстая, по словам Тутберидзе

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Американский журналист Дэвид Лис оценил интервью российского тренера Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Американский журналист: Загитова — ленивая, Медведева — толстая, по словам Тутберидзе
  • AP

«Важно запомнить, как нежно Этери Тутберидзе говорит о Загитовой — «ленивая», о Медведевой — «толстая», о Липницкой — «неблагодарная по отношению к матери», — сказал Лис в своём подкасте.

Он также предположил, что тренер хотела бы избавиться от Анны Щербаковой, но случилось травма Александры Трусовой и уход Алёны Косторной.

По мнению журналиста, Тутберидзе — нарцисс. Когда она, чувствует, что кто-то больше не может ей служить, то сразу избавляется от этого человека.

Ранее Гончаренко заявила, что высокие оценки сослужили Коляде медвежью услугу.

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