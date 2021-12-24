Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР

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Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель отреагировала на победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Просто лучшие», — написала Дюамель в Twitter.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар, набрав 83,74 балла и превзойдя мировой рекорд. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.

Ранее было опубликовано видео проката Мишиной и Галлямова в короткой программе на ЧР.

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