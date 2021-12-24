Двукратная чемпионка мира Дюамель похвалила Мишину и Галлямова после проката на ЧР

Двукратная чемпионка мира в парном катании, канадка Меган Дюамель отреагировала на победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

«Просто лучшие», — написала Дюамель в Twitter. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар, набрав 83,74 балла и превзойдя мировой рекорд. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск. Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира. Ранее было опубликовано видео проката Мишиной и Галлямова в короткой программе на ЧР.