Татьяна Тарасова не удивлена победой Семененко в короткой программе на чемпионате России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Евгения Семененко в короткой программе в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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«Я не удивлена первым местом Семененко. Женя — перспективный фигурист. Молодец», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс». Семененко откатал программу с небольшими помарками, однако выполнил все элементы. Таким образом, он набрал 98,03 балла и лидирует после короткого проката. Произвольную программу спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 15:15 мск. Ранее появилось видео победной короткой программы Семененко на чемпионате России.