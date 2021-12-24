Татьяна Тарасова не удивлена победой Семененко в короткой программе на чемпионате России
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«Я не удивлена первым местом Семененко. Женя — перспективный фигурист. Молодец», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Семененко откатал программу с небольшими помарками, однако выполнил все элементы. Таким образом, он набрал 98,03 балла и лидирует после короткого проката.
Произвольную программу спортсмены представят 24 декабря. Начало — в 15:15 мск.
Ранее появилось видео победной короткой программы Семененко на чемпионате России.