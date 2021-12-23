Морозов высказался о резкой реакции Транькова на свою ошибку

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, ответил на вопрос о резкой реакции своего тренера Максима Транькова на ошибку во время короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Такие реакции довольно часты. Наблюдаем их на тренировках», — сказал Морозов на пресс-конференции.

Тарасова, в свою очередь, отметила, что прокат был хорошим, за исключением поддержки. По её словам, из-за этого у неё остались смешанные чувства от выступления.

Морозов совершил грубую ошибку во время исполнения поддержки. В итоге Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы.

Ранее Морозов признался, что не знает причину своей ошибки в короткой программе на ЧР.