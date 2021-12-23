Морозов признался, что не знает причину своей ошибки в короткой программе на ЧР

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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал свою ошибку в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Морозов признался, что не знает причину своей ошибки в короткой программе на ЧР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Не знаю. Надо смотреть на повторе. По ощущениям всё было абсолютно нормально, никуда не вело, шёл абсолютно ровно. Надо смотреть. Какая уже теперь разница?» — сказал Морозов в эфире Первого канала.

Морозов совершил грубую ошибку во время исполнения поддержки. В итоге Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы.

Ранее Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе.

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