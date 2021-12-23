Евгения Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, обвинила партнёра в ошибке во время поддержки в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Дело не в платье. При переходе всё нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Максим Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе.