Евгения Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе

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Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, обвинила партнёра в ошибке во время поддержки в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Евгения Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Дело не в платье. При переходе всё нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Максим Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе.

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