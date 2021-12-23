Евгения Тарасова обвинила Морозова в ошибке во время поддержки в короткой программе
- РИА Новости
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«Дело не в платье. При переходе всё нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Максим Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе.