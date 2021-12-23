Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Максим Траньков раскритиковал своего подопечного Владимира Морозова, выступающего в паре с Евгенией Тарасовой, после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Эпизод попал в эфир Первого канала.

Морозов после проката со смехом подъехал к Транькову, а тренер остался недоволен реакцией спортсмена, нецензурно выругался в его адрес и раскритиковал за ошибку на поддержке.

Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла.

Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР.

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