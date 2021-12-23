Траньков нецензурно выругался в адрес Морозова после его ошибки в короткой программе
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Эпизод попал в эфир Первого канала.
Морозов после проката со смехом подъехал к Транькову, а тренер остался недоволен реакцией спортсмена, нецензурно выругался в его адрес и раскритиковал за ошибку на поддержке.
Тарасова и Морозов заняли третье место в короткой программе, набрав 78,86 балла.
Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР.