Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» одержало крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:1.

В составе бело-голубых отличились Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачёв, Оскар Линдберг и Станислав Галиев. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Зборовский.

«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятую строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.

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