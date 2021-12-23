Московское «Динамо» разгромило «Автомобилист» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало крупную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:1.

В составе бело-голубых отличились Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин, Андрей Сергеев, Вадим Шипачёв, Оскар Линдберг и Станислав Галиев. У гостей единственную шайбу забросил Сергей Зборовский.

«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» занимает девятую строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.