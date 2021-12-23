Sport24: «Базель» интересуется футболистом «Уфы» Агаларовым

Швейцарский футбольный клуб «Базель» проявляет интерес к российскому нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Как сообщает Sport24, швейцарцы ещё не сделали официальное предложение, однако уже обращались к представителям клуба по поводу возможного приобретения 21-летнего игрока.

«Базель» хочет приобрести Агаларова в том случае, если команду покинет лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал. «Уфа» же готова продать своего форварда при поступлении достойного предложения.

Агаларов в этом сезоне провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге и забил 13 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее агент Кабрала подтвердил информацию об интересе «Зенита».