Sport24: «Базель» интересуется футболистом «Уфы» Агаларовым

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Швейцарский футбольный клуб «Базель» проявляет интерес к российскому нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.
Sport24: «Базель» интересуется футболистом «Уфы» Агаларовым
  • © официальный твиттер клуба "Уфа"

Как сообщает Sport24, швейцарцы ещё не сделали официальное предложение, однако уже обращались к представителям клуба по поводу возможного приобретения 21-летнего игрока.

«Базель» хочет приобрести Агаларова в том случае, если команду покинет лучший бомбардир Лиги конференций Артур Кабрал. «Уфа» же готова продать своего форварда при поступлении достойного предложения.

Агаларов в этом сезоне провёл 18 матчей в Российской премьер-лиге и забил 13 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. 

Ранее агент Кабрала подтвердил информацию об интересе «Зенита».

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