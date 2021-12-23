Гвардиола выразил недовольство плотным календарём в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу плотного графика в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Традиция Boxing Day в АПЛ важна, я бы не стал её менять. Проблема в расписании в целом. У игроков две-три недели отпуска летом, а потом снова начинается сезон. Это перебор», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

По его мнению, превыше всего должно быть благополучие игроков, однако в английском чемпионате до сих пор даже не приняли правило пяти замен, хотя это могло бы давать возможность лучше распределять силы футболистов.

«Если бы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки... Словами проблему не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, телевещатели — для всех бизнес важнее благополучия... Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт», — добавил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил новый рекорд чемпионата Англии по победам за календарный год.