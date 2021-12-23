Щёголев: учусь в политехническом университете на инженера-проектировщика

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Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, чем займётся после завершения карьеры.
Щёголев: учусь в политехническом университете на инженера-проектировщика
  • ©spbstu.ru

«Учусь в политехническом университете Санкт-Петербурга на инженера-проектировщика. Родители не слишком хотели, чтобы я шёл по их стопам и становился тренером. Да я и сам не был настроен на эту профессию. Выдающимися наставниками становятся единицы, и так получается, что большинство выпускников института физкультуры идут работать в фитнес-клубы. А инженер-проектировщик — это не только строительство, но и множество других сфер», — заявил Щёголев в интервью RT.

Ранее Щёголев рассказал о чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

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