Щёголев: учусь в политехническом университете на инженера-проектировщика

Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, чем займётся после завершения карьеры.

«Учусь в политехническом университете Санкт-Петербурга на инженера-проектировщика. Родители не слишком хотели, чтобы я шёл по их стопам и становился тренером. Да я и сам не был настроен на эту профессию. Выдающимися наставниками становятся единицы, и так получается, что большинство выпускников института физкультуры идут работать в фитнес-клубы. А инженер-проектировщик — это не только строительство, но и множество других сфер», — заявил Щёголев в интервью RT.

Ранее Щёголев рассказал о чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.