Щёголев рассказал о чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби

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Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал о наиболее ценном турнире в 2021 году.
Щёголев рассказал о чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби
  • РИА Новости

«Однозначно, Абу-Даби. На чемпионате Европы я плыл не так много дистанций, да и соперники там были попроще. В каждом виде от нашей страны стартовали по четыре человека, и нужно было просто проплыть утром со вторым результатом, чтобы пройти в финал. Здесь же приходилось очень серьёзно бороться уже в предварительных заплывах», — заявил Щёголев в интервью RT.

Ранее Щёголев рассказал, насколько тяжело тренироваться у собственного отца.

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