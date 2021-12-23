Щёголев рассказал о чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби

Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал о наиболее ценном турнире в 2021 году.

«Однозначно, Абу-Даби. На чемпионате Европы я плыл не так много дистанций, да и соперники там были попроще. В каждом виде от нашей страны стартовали по четыре человека, и нужно было просто проплыть утром со вторым результатом, чтобы пройти в финал. Здесь же приходилось очень серьёзно бороться уже в предварительных заплывах», — заявил Щёголев в интервью RT.

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