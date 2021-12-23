Щёголев рассказал, насколько тяжело тренироваться у собственного отца

Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, сложно ли тренироваться у собственного отца.

«На самом деле нет. Дома мы о плавании не говорим, если вы об этом. Я сам обычно прошу его держаться подальше от меня на соревнованиях», — заявил Щёголев в интервью RT.

Он также рассказал, почему выбрал стиль кроль в плавании, а не другой.

«Наверное, гены повлияли. Вообще, я всеми стилями хорошо плаваю. Начинал когда-то с баттерфляя и кроля, потом перешёл на спину… 100 м комплексом хорошо плыву, хотя брасс немножко выпадает», — добавил Щёголев.

Напомним, что отец Александра, Роман Щёголев, является чемпионом Европы и двукратным призёром мировых первенств в плавании.

Ранее Щёголев заявил, что родители вообще не хотели отдавать его в плавание.