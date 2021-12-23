Щёголев: мама с папой вообще не хотели отдавать меня в плавание

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Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах по плаванию Александр Щёголев рассказал, как его отец, известный пловец Роман Щёголев, привёл его в бассейн.
Щёголев: мама с папой вообще не хотели отдавать меня в плавание
  • РИА Новости

«Меня мама с папой вообще не хотели в плавание отдавать. Наверное, потому что на себе прочувствовали, что такое тренировки пловца, насколько они тяжелы. И просто меня жалели. Поначалу приводили к бабушке поплескаться в лягушатнике, у меня ведь бабушка тоже бывшая пловчиха. А потом я как-то втянулся. Был случай, когда мы всей семьёй отдыхали в Турции и я, ещё не умея плавать, прыгнул в бассейн. Отец кинулся за мной, поймал, вытащил на берег, но, стоило ему отвернуться, я прыгнул в бассейн снова. И поплыл. После этого папа отвёл меня в «Экран», где когда-то тренировался сам, но без какой-либо спортивной цели. И до седьмого класса я плавал в своё удовольствие. Цели появились позднее», — заявил Щёголев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Колесников признан лучшим пловцом ЧМ на короткой воде в Абу-Даби.

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