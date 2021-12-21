Колесников признан лучшим пловцом ЧМ на короткой воде в Абу-Даби

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Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) отдали награду лучшему спортсмену соревнований россиянину Клименту Колесникову.
Колесников признан лучшим пловцом ЧМ на короткой воде в Абу-Даби
  • Legion-Media

Среди женщин лучшей стала Шивон Хоги из Гонконга, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

21-летний российский пловец завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, в комбинированной эстафете 4×50 м и в эстафете 4×100 м вольным стилем. Также на счету Колесникова серебро на дистанции 100 м на спине и бронза в комбинированной эстафете 4×100 м.

Россия завоевала четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали и с 15 медалями разного достоинства стала четвёртой в общем зачёте ЧМ. Первое место заняла команда США (9-9-12). Далее расположились сборные Канады (7-6-2) и Италии (5-5-6).

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил выступление сборной России на ЧМ в ОАЭ.

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