Колесников признан лучшим пловцом ЧМ на короткой воде в Абу-Даби

Организаторы чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) отдали награду лучшему спортсмену соревнований россиянину Клименту Колесникову.

Среди женщин лучшей стала Шивон Хоги из Гонконга, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Siobhan Haughey🇭🇰 and Kliment Kolesnikov (RSF) have been awarded as the best individual swimmers of the 2021 FINA World Swimming Championships (25m) #swimmingpic.twitter.com/NDSlFqH1mN — FINA (@fina1908) December 21, 2021

21-летний российский пловец завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, в комбинированной эстафете 4×50 м и в эстафете 4×100 м вольным стилем. Также на счету Колесникова серебро на дистанции 100 м на спине и бронза в комбинированной эстафете 4×100 м.

Россия завоевала четыре золотые, семь серебряных и четыре бронзовые медали и с 15 медалями разного достоинства стала четвёртой в общем зачёте ЧМ. Первое место заняла команда США (9-9-12). Далее расположились сборные Канады (7-6-2) и Италии (5-5-6).

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил выступление сборной России на ЧМ в ОАЭ.