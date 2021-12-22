Роднина: на чемпионате России каждый будет показывать свой наилучший результат

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о грядущем старте чемпионата России по фигурному катанию.
Роднина: на чемпионате России каждый будет показывать свой наилучший результат
  • РИА Новости

«У меня каких-то любимцев на чемпионате России особо нет. Я жду хорошую, интересную спортивную борьбу. В первую очередь спортивные пары, поскольку мне это роднее и понятнее. Здесь будут очень интересные дуэли. Это олимпийский год, понятно, что каждый будет показывать свой наилучший результат. Мне кажется, будет сумасшедшая борьба в женском одиночном разряде. Поскольку претенденток много, отдать кому-то особое преимущество очень тяжело. Хочется наконец-то увидеть более стабильное и красивое катание у мужчин. Хотя они нас также стали радовать в последнее время, но хотелось бы более уверенного катания. С танцами мне сложнее, за ними я в принципе меньше слежу всю свою жизнь», — цитирует Роднину Eurostavka.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее Тарасова пожелала чистых прокатов участникам ЧР по фигурному катанию.

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