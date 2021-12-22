Тренер «Вегаса» назвал Василевского лучшим игроком матча с «Тампой»

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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур высказался об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Вегаса» назвал Василевского лучшим игроком матча с «Тампой»
  • Reuters

«Василевский был лучшим игроком на льду, а когда вратарь соперника показывает свой лучший хоккей, выиграть непросто», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Вегас» со счётом 4:3.

В минувшей игре россиянин 38 раз спас свою команду, притом что по его воротам в течение матча нанесли 41 бросок. Причём в третьем периоде Василевский отразил 13 бросков из 13 нанесённых.

Для Василевского эта победа стала седьмой подряд и 17-й в сезоне, что является лучшим показателем в лиге.

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой матча «Вегас» — «Тампа».

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