Тренер «Вегаса» назвал Василевского лучшим игроком матча с «Тампой»
- Reuters
«Василевский был лучшим игроком на льду, а когда вратарь соперника показывает свой лучший хоккей, выиграть непросто», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
«Тампа» обыграла «Вегас» со счётом 4:3.
В минувшей игре россиянин 38 раз спас свою команду, притом что по его воротам в течение матча нанесли 41 бросок. Причём в третьем периоде Василевский отразил 13 бросков из 13 нанесённых.
Для Василевского эта победа стала седьмой подряд и 17-й в сезоне, что является лучшим показателем в лиге.
Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой матча «Вегас» — «Тампа».