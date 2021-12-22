Наставник сборной России по пляжному футболу Лихачёв признан лучшим тренером года
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.
Под руководством Лихачёва национальная команда в этом году выиграла домашний чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.
При этом лучшей командой года названа сборная России по синхронному плаванию.
Ранее сообщалось, что фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года».