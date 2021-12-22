Наставник сборной России по пляжному футболу Лихачёв признан лучшим тренером года

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв стал лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучший тренер года».

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

Под руководством Лихачёва национальная команда в этом году выиграла домашний чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

При этом лучшей командой года названа сборная России по синхронному плаванию.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года».