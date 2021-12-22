Наставник сборной России по пляжному футболу Лихачёв признан лучшим тренером года

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв стал лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучший тренер года».
Наставник сборной России по пляжному футболу Лихачёв признан лучшим тренером года
  • globallookpress.com
  • © Andrey Fokin

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

Под руководством Лихачёва национальная команда в этом году выиграла домашний чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

При этом лучшей командой года названа сборная России по синхронному плаванию.

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года».

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