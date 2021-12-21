«Матч ТВ»: олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьёв избит в Москве
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Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных, сообщает «Матч ТВ».
Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.
Соловьёв был помещён в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.
Ранее сообщалось, что бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди выписан из больницы спустя 1,5 года после аварии.