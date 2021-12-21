Кузнецов: на Олимпиаде в Токио просто не получился один прыжок

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Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов высказался о своём выступлении на Олимпийских играх в Токио.
Кузнецов: на Олимпиаде в Токио просто не получился один прыжок
  • РИА Новости

«Я не сомневаюсь, что поступил правильно, встав перед Играми в пару с Шлейхером. Человек честно боролся за право быть в команде, завоёвывал олимпийские лицензии, отобрался на Игры. Так почему я должен был отказаться с ним прыгать? Что касается индивидуального выступления, то у меня просто не получился один прыжок. Я очень старался, но на соревнованиях ведь начинаешь прыгать иначе, чем на тренировках. Начинаешь прилагать больше усилий, стараешься, чтобы прыжок получился максимально эффектным», — сказал Кузнецов RT.

На Олимпийских играх в Токио Кузнецов в паре с Никитой Шлейхером занял восьмое место в синхронных прыжках с трёхметровой вышки, а в индивидуальном выступлении на аналогичном трамплине стал пятым.

Ранее прыгун в воду Кузнецов рассказал, почему решил изменить имидж.

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