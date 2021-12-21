Прыгун в воду Кузнецов рассказал, почему решил изменить имидж

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему решил отпустить бороду и сделать татуировку на голове.

«Как пандемию объявили, так и решил поэкспериментировать. Бороду я и раньше пытался отращивать, но было сказано сбрить её к чемпионату мира 2019 года. Пришлось подчиниться. Потом стал отращивать её снова по принципу «растёт — и пускай». Появилось желание посмотреть, будет ли мне это к лицу. Знакомые поначалу были в шоке, но потом, видимо, привыкли. Сейчас, насколько могу судить, всем нравится», — сказал Кузнецов в интервью RT.

Ранее президент Федерации прыжков в воду рассказал о привлечении спонсоров.