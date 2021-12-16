Президент федерации прыжков в воду рассказал о привлечении спонсоров

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о привлечении частных инвесторов, чтобы развивать данный вид спорта.

«Это ежедневная работа. Без поддержки предпринимателей, интереса бизнеса к спорту его развитие в нынешних условиях практически невозможно. Мы готовим пакет предложений по маркетинговым и рекламным возможностям для потенциальных партнёров как федерации в целом, так и по отдельным турнирам. Поверьте: это совсем другие деньги, чем, например, в командных видах спорта. Нам готовы оказывать поддержку — не всегда деньгами, но тем не менее со снижением наших затрат», — заявил Дружинин в интервью RT.

Он также рассказал, как в его глазах выглядит идеальная картинка спонсорства в прыжках в воду.

«В идеале мне хотелось бы добиться, чтобы прыжки в воду стали априори интересны спонсорам, рекламодателям. Сейчас, может быть, нас не очень понимают те же букмекеры, но эту ситуацию тоже нужно прорабатывать, как и взаимоотношения с телевидением. Обратите внимание, что на торжественном подведении итогов года будут присутствовать не только спортсмены и тренеры, но и наши спонсоры. Они почувствуют себя частью большой семьи, увидят, кого и за что они финансируют», — добавил Дружинин.

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