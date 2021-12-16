Президент федерации прыжков в воду рассказал о привлечении спонсоров

Короткая ссылка
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о привлечении частных инвесторов, чтобы развивать данный вид спорта.
Президент федерации прыжков в воду рассказал о привлечении спонсоров
  • РИА Новости

«Это ежедневная работа. Без поддержки предпринимателей, интереса бизнеса к спорту его развитие в нынешних условиях практически невозможно. Мы готовим пакет предложений по маркетинговым и рекламным возможностям для потенциальных партнёров как федерации в целом, так и по отдельным турнирам. Поверьте: это совсем другие деньги, чем, например, в командных видах спорта. Нам готовы оказывать поддержку — не всегда деньгами, но тем не менее со снижением наших затрат», — заявил Дружинин в интервью RT.

Он также рассказал, как в его глазах выглядит идеальная картинка спонсорства в прыжках в воду.

«В идеале мне хотелось бы добиться, чтобы прыжки в воду стали априори интересны спонсорам, рекламодателям. Сейчас, может быть, нас не очень понимают те же букмекеры, но эту ситуацию тоже нужно прорабатывать, как и взаимоотношения с телевидением. Обратите внимание, что на торжественном подведении итогов года будут присутствовать не только спортсмены и тренеры, но и наши спонсоры. Они почувствуют себя частью большой семьи, увидят, кого и за что они финансируют», — добавил Дружинин.

Ранее Щёголев заявил, что у него какая-то абсолютная эйфория после победы в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить