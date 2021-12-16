Щёголев: какая-то абсолютная эйфория после победы в эстафете

Российский пловец Александр Щёголев поделился впечатлениями от победы в кролевой эстафете 4×100 м в первый день чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

«Понятно, что это не золото большого чемпионата и тем более не золото Олимпиады. К тому же это эстафета и победа в ней — не только моя личная заслуга. Но ощущения, которые я сейчас испытываю, трудно описать словами. Они намного ярче, чем те, которые я испытал, когда стал чемпионом Европы в 50-метровом бассейне. Какая-то абсолютная эйфория, хотя то, что я — чемпион мира, пока ещё не укладывается в голове», — заявил Щёголев.

Пловец добавил, что видел, как партнёры отыгрывали отставание, и понял, что тоже сможет это сделать.

«Было ли трудно плыть так быстро? Не сказал бы. Почему-то каждый раз, когда удаётся проплыть быстрее своего лучшего результата, становится физически легче. Появляется чувство, что я просто лечу, и это добавляет сил. Перед финишем вообще думал не о том, что это чемпионат мира, а о том, что я плыву и пузырьки пускаю на выдохе, — до такой степени свободно себя чувствовал», — добавил Щёголев.

Ранее Гринёв сказал, что, победив в кролевой эстафете, наконец-то стал чемпионом мира.