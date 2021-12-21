Драчёв: с Елисеевым надо работать, чтобы он и дальше мог помогать сборной России

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение Матвея Елисеева сделать паузу в выступлениях в связи с состоянием здоровья.

«Печальная ситуация… Матвей был одним из самых перспективных биатлонистов России, думаю, что он и остаётся им. Просто так сложилось, что он в таком непонятном состоянии был привезён на Кубок мира. Потенциал у него очень большой: он занимал отличные места и на Кубках мира, и на чемпионате мира, чемпионом России становился многократно. У него были большие планы и надежды на этот сезон. Но последние полтора года работа не сложилась у него и идёт явный регресс в результатах. Очень печально для меня: великолепный стрелок, функциональщик очень хороший. К нему нужно найти своеобразный подход — и он мог бы выступать и помогать команде и в эстафетах, и спринтерских гонках. А он чемпион Европы в спринте. Огромная потеря, конечно, для российского биатлона», — заявил Драчёв RT.

Также бывший глава СБР считает, что Елисееву необходимо внести изменения в процесс подготовки к сезону.

«И проблема не только в потере здоровья. Нужно комплексно подойти к её решению. Пересмотреть систему подготовки, проследить за поведением и воспитанием тоже. Бросаться такими спортсменами для нас просто халатность. Если он закончит на этом, то такое сложно будет простить кому-то. Ведь даже те ребята, которые прошли отбор и которых сейчас берут на этапы Кубка мира, они значительно слабее Матвея на порядок. Мы знаем его потенциал, который в этом году он не смог раскрыть. Плачевные результаты мы видим. Поэтому надо с ним работать, чтобы он дальше смог выступать и помогать России. Функционально он ничуть не слабее ни Латыпова, ни Логинова. Он мог бы выступать и лучше их. Заканчивать Матвею нельзя!» — добавил Драчёв.

28-летний Елисеев принял решение приостановить активные выступления до чемпионата России, который пройдёт в марте 2022 года.

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде биатлонист занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого он был исключён из состава сборной России на второй этап Кубка мира.

Ранее Губерниев заявил, что ситуация с Елисеевым была прогнозируемой.