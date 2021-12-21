Хованцев поддержал решение Елисеева приостановить карьеру

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на информацию о приостановлении выступлений Матвеем Елисеевым до чемпионата России, который состоится в марте 2022 года.
Хованцев поддержал решение Елисеева приостановить карьеру
  • РИА Новости

«Ему необходимо сейчас восстановиться. Возможно, у него функциональное состояние сейчас на плохом уровне. Это правильное решение — попробовать восстановиться и попробовать начать нормально соревноваться. У него достаточно хорошие функциональные данные, чтобы после приостановления перезагрузиться и начать вновь выступать. В хорошей форме он в призы заезжал на этапах Кубка мира: спринты, эстафеты. Печально всё это, конечно», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого он был исключён из состава сборной России на второй этап Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить