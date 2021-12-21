Хованцев поддержал решение Елисеева приостановить карьеру

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на информацию о приостановлении выступлений Матвеем Елисеевым до чемпионата России, который состоится в марте 2022 года.

«Ему необходимо сейчас восстановиться. Возможно, у него функциональное состояние сейчас на плохом уровне. Это правильное решение — попробовать восстановиться и попробовать начать нормально соревноваться. У него достаточно хорошие функциональные данные, чтобы после приостановления перезагрузиться и начать вновь выступать. В хорошей форме он в призы заезжал на этапах Кубка мира: спринты, эстафеты. Печально всё это, конечно», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Елисеев занял 30-е место в индивидуальной гонке и стал 77-м в спринте. После этого он был исключён из состава сборной России на второй этап Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья.