Bleacher Report: НБА не будет доигрывать сезон в «пузыре»

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не намерены вносить изменения в формат проведения регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в ряде клубов.

Об этом сообщает Bleacher Report. По информации источника, идея о проведении матчей в «пузыре» была опровергнута руководством лиги и клубами. Портал утверждает, что игроки больше не пойдут на этот образ жизни, так как им было очень тяжело оставаться без семьи. К тому же «пузырь» несёт за собой большие финансовые потери из-за проведения матчей без зрителей.

НБА доигрывала сезон-2019/20 в «пузыре» в Орландо. Чемпионом лиги тогда стали «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Керр официально возглавил сборную США по баскетболу.