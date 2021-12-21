Bleacher Report: НБА не будет доигрывать сезон в «пузыре»

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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не намерены вносить изменения в формат проведения регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в ряде клубов.
Bleacher Report: НБА не будет доигрывать сезон в «пузыре»
  • Reuters

Об этом сообщает Bleacher Report. По информации источника, идея о проведении матчей в «пузыре» была опровергнута руководством лиги и клубами. Портал утверждает, что игроки больше не пойдут на этот образ жизни, так как им было очень тяжело оставаться без семьи. К тому же «пузырь» несёт за собой большие финансовые потери из-за проведения матчей без зрителей.

НБА доигрывала сезон-2019/20 в «пузыре» в Орландо. Чемпионом лиги тогда стали «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что Керр официально возглавил сборную США по баскетболу.

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