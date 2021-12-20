Морозов: думали, что в эстафете на ЧМ будем бороться только с итальянцами

Российский пловец Владимир Морозов отреагировал на совместную с американцами победу в эстафете 4х50 м комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

«До эстафеты сказал Андрею Минакову: «Тебе нужно где-то 21,5 с проплыть, а мне 20,2 — тогда у нас будет шанс». Примерно так и проплыли, всё получилось. Тяжело было, до сих пор ноги болят. Всё было очень близко, после второго этапа третьими были, всё время догоняли, но было круто. Американцы? Мы их даже не рассматривали в качестве основных соперников. Думали, что будем бороться только с итальянцами. Американцы какие-то дистанции плывут, какие-то нет, у них непонятный состав. Много ребят уже улетело домой, больше половины, потому даже не думал о них. Но они все университетские, плавают этафеты каждые выходные, тоже опытные», — сказал Морозов после финиша.

Российская команда в составе Климента Колесникова, Кирилла Стрельникова, Андрея Минакова и Владимира Морозова преодолела дистанцию за 1:30,51. Аналогичное время показала сборная США, третьими стали итальянцы.

Ранее сообщалось, что сборная России разделила победу с американцами в эстафете 4х50 м на ЧМ по плаванию.