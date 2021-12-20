Шварц оценил работу судей в РПЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил работу арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Шварц оценил работу судей в РПЛ
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«Злит ли судейство в России чаще, чем в Германии? Нет, я не вижу разницы. В большинстве матчей РПЛ судейство на отличном уровне. И вообще, я большой друг всех судей. Однако уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле, и только лишь если он ошибся, тогда уже вмешивается VAR. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а арбитр не увидел, или явный офсайд, а не в случаях, когда 50/50, 60/40, — такие эпизоды я бы оставлял на откуп судье в поле. Второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с главными тренерами, а не просто стоять в центре и смотреть футбол, делая вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но в этом и есть работа четвёртого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то объяснять», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после 18 лет занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Ранее Сёмин выразил мнение, что «Динамо» может стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

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