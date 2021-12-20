«Лейкерс» потерпел поражение от «Чикаго» в НБА, Джеймс набрал 31 очко

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, прошедшая в Чикаго, завершилась 115:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Буллз» Демар Дерозан, который набрал 38 очков. В составе гостей 31 балл и 14 подборов в свой актив записал Леброн Джеймс.

В других матчах игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» одолел «Даллас Маверикс» (110:105), «Финикс Санз» разгромил «Шарлотт Хорнетс» (137:106), «Детройт Пистонс» взял верх над «Майами Хит» (100:90), «Мемфис Гриззлис» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (100:105), а «Сакраменто Кингз» одолел «Сан-Антонио Спёрс» (121:114).

Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» проиграл «Вашингтон Уизардс» в матче НБА.