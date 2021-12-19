«Челси» и «Вулверхэмптон» не забили друг другу в 18-м туре АПЛ

Лондонский «Челси» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 0:0.

Гости нанесли семь ударов по воротам соперника и только один из них пришёлся в створ. «Волки» же пробили лишь четырежды, а до цели дошёл тоже один.

«Челси» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вулверхэмптон» (25) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ.