«Челси» и «Вулверхэмптон» не забили друг другу в 18-м туре АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 0:0.
Гости нанесли семь ударов по воротам соперника и только один из них пришёлся в створ. «Волки» же пробили лишь четырежды, а до цели дошёл тоже один.
«Челси» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вулверхэмптон» (25) находится на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ.