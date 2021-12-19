Тренер Каменевой считает большим успехом бронзу подопечной на ЧМ на короткой воде

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Наталья Козлова, тренер российской пловчихи Марии Каменевой, высказалась о бронзовой медали своей подопечной на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.
Тренер Каменевой считает большим успехом бронзу подопечной на ЧМ на короткой воде
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Могла ли Мария улучшить свой результат? Да, рекорд Каменевой в России выше. И в ISL она финишировала с результатом 57 секунд несколько раз. Сегодня не получился брасс. Первую половину она выигрывает, а дальше брасс надо смотреть. Я с ней работаю с 1 сентября, но спортсменка была много в отъездах на соревнованиях ISL, поэтому, по сути, ещё и месяца не работали вместе. Она вечно в отъездах, стартует. Но сейчас начнётся подготовка к длинной воде, начнём тренировки вместе», — сказала  Козлова RT.

Специалист при этом отметила, что данные соревнования очень важны для спортсменки.

«Чемпионат мира — это всегда серьёзно, как бы то ни было. Плюс самый конец года, хотелось закончить его хорошо. Кроме того, у неё ещё ни разу не было личного призового места с первенства планеты, хотя нынешний турнир уже третий по счёту. Бронза — это большой успех в любом случае. В командах награды были. А теперь первая личная медаль», — добавила Каменева.

Ранее сообщалось, что Каменева стала третьей на дистанции 100 м комплексом на ЧМ на открытой воде.

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