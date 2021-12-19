Metaratings: Ещенко раздумывает над завершением карьеры в январе 2022 года

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко раздумывает над возможностью завершить карьеру футболиста.

Metaratings.ru сообщил, что 37-летний защитник может официально объявить о завершении игровой карьеры к началу первых январских сборов команды. По информации источника, «Спартак» предложит футболисту должность в структуре клуба, если он решит повесить бутсы на гвоздь.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За 109 матчей за клуб он забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее «Спартак» показал видео потасовки Ещенко с Вильеной в перерыве матча с «Краснодаром».