Metaratings: Ещенко раздумывает над завершением карьеры в январе 2022 года

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко раздумывает над возможностью завершить карьеру футболиста.
Metaratings: Ещенко раздумывает над завершением карьеры в январе 2022 года
  • © spartak.com

Metaratings.ru сообщил, что 37-летний защитник может официально объявить о завершении игровой карьеры к началу первых январских сборов команды. По информации источника, «Спартак» предложит футболисту должность в структуре клуба, если он решит повесить бутсы на гвоздь.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За 109 матчей за клуб он забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее «Спартак» показал видео потасовки Ещенко с Вильеной в перерыве матча с «Краснодаром».

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