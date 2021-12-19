Льюис досрочно победил Докоса и установил рекорд UFC по количеству нокаутов

Американец Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Криса Докоса в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 45.

Поединок был остановлен на четвёртой минуте первого раунда, когда Льюису удалось удосрочить соперника.

Это 13-я победа нокаутом для американца под эгидой UFC. По этому показателю он обошёл Витора Белфорта и Мэтта Брауна, став единоличным рекордсменом организации.

Для Льюиса эта победа стала 26-й в карьере при восьми поражениях. Докос уступил в четвёртом поединке из 16.

В со-главном бою вечера Белал Мухаммад победил Стивена Томпсона единогласным решением судей — 30:25, 30:26, 30:26.

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