Льюис досрочно победил Докоса и установил рекорд UFC по количеству нокаутов
Поединок был остановлен на четвёртой минуте первого раунда, когда Льюису удалось удосрочить соперника.
Это 13-я победа нокаутом для американца под эгидой UFC. По этому показателю он обошёл Витора Белфорта и Мэтта Брауна, став единоличным рекордсменом организации.
Для Льюиса эта победа стала 26-й в карьере при восьми поражениях. Докос уступил в четвёртом поединке из 16.
В со-главном бою вечера Белал Мухаммад победил Стивена Томпсона единогласным решением судей — 30:25, 30:26, 30:26.
Ранее Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.